قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق أسوان: إن فريقه لا يستحق الهبوط هذا الموسم لدوري القسم الثاني، مشيرا إلى أنه حصل مع أسوان على 19 نقطة في الدور الثاني مع الفريق الصعيدي