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أسامة عرابي: أسوان لا يستحق الهبوط وتعرض لظلم تحكيمي
06
يوليو
2017
04:45 AM
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قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق أسوان: إن فريقه لا يستحق الهبوط هذا الموسم لدوري القسم الثاني، مشيرا إلى أنه حصل مع أسوان على 19 نقطة في الدور الثاني مع الفريق الصعيدي
وأضاف |عرابي| في مداخلة هاتفية لبرنامج |مع شوبير| المذاع على فضائية |صدى البلد|، أن فريق أسوان من أكثر الفرق تعرضا لظلم تحكيمي، وهناك علامات استفهام بشأن كيفية إسناد المباريات لبعض الحكام.
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