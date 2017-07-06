أكد الكابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أن تجربة تقنية الفيديو التي تم تطبيقها في مباريات الشرقية مع المقاصة والداخلية مع طنطا وأسوان مع دجلة، أثبتت نجاحها بدرجة امتياز