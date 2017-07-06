أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه أعطى تعليمات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالانسحاب من مباراة أهلي طرابلس الليبي في حالة حضور الألتراس للمباراة

وقال مرتضى منصور: |حذرت الجهاز الفني واللاعبين من استكمال أي مباراة بها حضور أفراد الألتراس، كما أعطيت موظفي النادي صورا لأفراد الألتراس لعدم شرائهم لتذاكر المباراة|.ويلتقي الفريق الأبيض أمام أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب.