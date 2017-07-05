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فينوس تواصل رفع الراية لكن تواجه صعوبات في ويمبلدون
لندن (رويترز) - واصلت فينوس وليامز رفع راية العائلة في غياب شقيقتها حاملة اللقب سيرينا لكنها واجهت صعوبات أمام الصينية قيانغ وانغ المصنفة 55 عالميا في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الأربعاء.
وبدأت اللاعبة الأمريكية (37 عاما)، التي تسعى لإحراز لقبها السادس في ويمبلدون، ببطء لكنها انتفضت لتفوز 4-6 و6-4 و6-1 على الملعب رقم واحد.
وهددت منافستها الصينية بتحقيق مفاجأة عندما أتيحت لها فرصة لكسر الإرسال والنتيجة 3-3 في المجموعة الثانية ضد المصنفة العاشرة عالميا.
لكن وليامز استخدمت كل خبرتها لتعادل النتيجة بضربة خلفية قبل أن تفوز بسهولة بالمجموعة الحاسمة لتضرب موعدا في الدور الثالث مع اليابانية نعومي أوساكا.
ودخلت وليامز، وهي واحدة من لاعبتين فقط في منافسات فردي السيدات سبق لهما إحراز اللقب، البطولة بعد تورطها في حادث سيارة الشهر الماضي في فلوريدا تسبب في وفاة رجل عمره 78 عاما.
وتغيب شقيقتها سيرينا، التي هزمتها في نهائي استراليا المفتوحة هذا العام، بسبب الحمل.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
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