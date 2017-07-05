لندن (رويترز) - خرجت بترا كفيتوفا البطلة مرتين من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس على يد الامريكية ماديسون برينجل المصنفة 95 عالميا يوم الأربعاء.

وانتصرت برينجل بنتيجة 6-3 و1-6 و6-2 على اللاعبة التشيكية التي أحرزت اللقب في نادي عموم انجلترا في 2011 و2014.

وكانت كفيتوفا تشارك في ثالث بطولة لها فقط هذا العام بعد التعافي من هجوم بسكين في منزلها في ديسمبر كانون الأول.

وفازت كفيتوفا ببطولة برمنجهام الشهر الماضي عقب ظهورها الأول بعد العودة في فرنسا المفتوحة.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)