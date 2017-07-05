من جوليان بريتو

لا بلانش دي بيل فيي (فرنسا) (رويترز) - شن الايطالي فابيو آرو هجوما قويا في الأجزاء الأخيرة من المرحلة الخامسة ليحقق فوزه الأول في سباق فرنسا للدراجات يوم الأربعاء بينما حصل حامل اللقب كريس فروم على القميص الأصفر.

وابتعد آرو متسابق فريق أستانة عن مجموعة المقدمة قبل 2.3 كيلومتر على نهاية مرتفع يبلغ طوله 5.9 كيلومتر بمتوسط ميل 85 بالمئة.

وفي يوم شديد الحرارة في شرق فرنسا لم ينظر آرو بطل سباق ايطاليا 2015 خلفه ليصبح ثالث فائز على قمة لا بلانش دي بيل فيي حيث بزغ نجم فروم في 2012 وتفوق فينشنزو نيبالي في 2014 وهو العام نفسه الذي فاز فيه المتسابق الايطالي بسباق فرنسا.

واحتل الأيرلندي دان مارتن المركز الثاني يوم الأربعاء بفارق 16 ثانية خلف آرو بينما بلغ فروم خط النهاية ثالثا بفارق 20 ثانية عن الصدارة ومن خلفه منافسه ريتشي بورت.

وواجه الكولومبي نايرو كينتانا، الذي كان يعد أحد منافسي فروم الرئيسيين، صعوبات وأنهى المرحلة في المركز التاسع بفارق 36 ثانية بينما قلل الاسباني البرتو كونتادور الأضرار باحتلاله المركز الثامن متأخرا بفارق 26 ثانية عن آرو.

وحصل فروم على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام من زميله في فريق سكاي جيرينت توماس الذي لم يستطع الحفاظ على سرعته في الأجزاء شديدة الميل في المرتفع.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)