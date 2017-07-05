لندن (رويترز) - اجتازت البريطانية جوهانا كونتا كل العقبات لتحقق فوزا مثيرا على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس بنتيجة 7-6 و4-6 و10-8.

وفي واحدة من أفضل مباريات البطولة حتى الآن، وامتدت لثلاث ساعات وعشر دقائق، حافظت فيكيتش على ثباتها وتمسكت بفرصة الإطاحة بكونتا لكن ضربات الإرسال القوية للاعبة البريطانية انتشلتها من مأزق.

وسبق لفيكيتش المصنفة 58 عالميا الفوز على كونتا في نهائي بطولة نوتنجهام مؤخرا.

وستلتقي كونتا، التي تطمح لأن تكون أول بريطانية تفوز بلقب فردي السيدات في ويمبلدون منذ فرجينيا ويد عام 1997، مع اليونانية ماريا سكاري في الدور الثالث.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)