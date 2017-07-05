مومباي (رويترز) - قال نادي برشلونة يوم الأربعاء إن المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وافق على تجديد تعاقده مع العملاق الاسباني ليبقى في نو كامب حتى 2021.

ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات بنادي برشلونة منذ نحو عقدين حيث تدرج بين الفئات السنية المختلفة حتى أصبح واحدا من أشهر وأمهر لاعبي كرة القدم في العالم.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)