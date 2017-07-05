اقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق باستمرار النجم الأرجنتيني مع البرسا

وقالت صحيفة |كوبيه| إن إدارة البرسا وضعت 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل الحفاظ عليه داخل الفريق حتى يونيو من عام 2022.ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقود التجديد بعد عودته من العطلة الصيفية التي يقضيها في بلاده.