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حملة نظافة بمنطقة آثار الهرم استعدادا لزيارة رونالدينيو
استعدت منطقة آثار الهرم لزيارة نجم الكرة العالمي رونالدينيو الذي يزور المنطقة اليوم الأربعاء، بعد وصوله مساء أمس الثلاثاء، إلى القاهرة، لتدشين مؤسسته العلاجية لغير القادرين
وشن مسئولو المنطقة حملة نظافة لأرضيات مدخل فندق مينا هاوس وإزالة الأتربة منها بواسطة عمال شركة النظافة المسئولة عن تنظيف المنطقة.وشهدت المنطقة، صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية استعدادا لزيارة رونالدينيو، لتدشين مؤسسته الإنسانية العالمية Ronaldinho foundation من مصر بالشراكة مع شركة برايم فارما المصرية.ووضعت قوات الأمن المسئولة عن تأمين المنطقة العديد من الحواجز الحديدية على مدخل منطقة الأهرامات أمام فندق مينا هاوس وحتى قرب ميدان الرماية، ونشرت كذلك العديد من المجندين وأفراد الأمن بمدخل المنطقة.وتهدف هذه المؤسسة لعلاج غير القادرين في العالم بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المانحة العالمية؛ والجديد في هذه الاتفاقية أن العلاج سيتم ولأول مرة باستخدام الدواء المصري في مختلف بلاد العالم. وأعرب لاعب الكرة عن سعادته لزيارة مصر للمرة الثالثة بعد حصول فريقه على كأس العالم للشباب خلال الزيارة الأولى، واللعب مع النادي الأهلي في المرة الثانية ثم الزيارة الثالثه التي ستستغرق ثلاثة أيام سيحرص فيها النجم الكبير على زيارة منطقة الأهرامات والمعالم السياحية بصحبة مسئولي الشركة ومسئولي وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، كما سيزور الساحل الشمالي ويحضر احتفالية كبري للإعلان عن المشروع العملاق الذي سيدشنه بالتعاون مع الشركة المصرية.
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