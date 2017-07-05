(رويترز) - أعلن ميامي هيت المنتمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء انفصاله عن لاعبه المخضرم كريس بوش المنضم لفريق كل النجوم 11 مرة والذي غاب العام الماضي بسبب مشكلات تتعلق بتجلط دموي.

وانضم بوش لفريق كل النجوم على مدار ستة مواسم مع ميامي وكان من العناصر المؤثرة في فوز فريقه باللقب في 2012 و2013 وكذلك في بلوغ الدور النهائي للدوري أربع مرات متتالية من 2011 وحتى 2014.

وقال بات رايلي رئيس هيت في بيان "نجح كريس في تغيير حياته ومشواره مع كرة السلة عندما انضم إلى ميامي. لقد نجح أيضا في تغيير مسيرتنا للأفضل وبطريقة لم نكن نتخيلها عندما انتقل إلى ميامي هيت".

والتحق بوش بفريق تورونتو رابتورز في 2003 قبل أن ينضم لميامي في 2010 ويشكل ثلاثيا مذهلا مع ليبرون جيمس ودوين ويد وتألق الفريق على مدار أربع سنوات وحقق 224 فوزا مقابل 88 خسارة.

وعلى مدار مسيرته الطويلة بلغ متوسط بوش (33 عاما)، والذي أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد 2008 مع المنتخب الأمريكي، في المباراة الواحدة تسجيل 19.2 نقطة والاستحواذ على 8.5 نقطة وتمرير كرتين حاسمتين.

وكان بوش يخطط للعودة لتشكيلة هيت في سبتمبر أيلول الماضي لكنه لم يتمكن لأسباب بدنية واضطر للغياب حتى نهاية الموسم.

وقال رايلي "إنه بدون شك من أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة. الرقم 1 لن يناله أي لاعب آخر أبدا مع الفريق".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)