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تقارير: ميسي يقترب من الارتباط بعقد ضخم جديد مع برشلونة
(رويترز) - ذكرت تقارير إسبانية أن ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة بات على أعتاب التوقيع على عقد جديد سيبقيه في النادي القطالوني حتى 2021 مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.
ويلعب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، في برشلونة منذ حوالي عقدين من الزمان إذ بدأ في صفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعبي الكرة في العالم.
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 30 عاما على العقد عندما يعود استعدادا للموسم الجديد وسط توقعات بأن يرتفع الشرط الجزائي ليبلغ 300 مليون يورو (340.65 مليون دولار).
ويتصدر ميسي، أحد أهم الرياضيين في العالم، قائمة هدافي ناديه وبلاده وفاز بالعديد من الألقاب مع برشلونة منذ ظهوره مع الفريق الأول في 2003 منها الدوري ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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