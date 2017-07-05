يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني في المرحلة الأخيرة من منافسات مسابقة دوري الأبطال الأفريقي والتي من المقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب