اخبار مصر
-
رياضة
- الأهلي يواصل اليوم تدريباته بدون راحة استعدادا للقطن الكاميروني
- الأهلي يستغيث بوزير الرياضة لإيقاف «ألاعيب» ياسر إدريس في السباحة
- اختبار طبي اليوم لـ«أكرم توفيق وحسين السيد»
- المنصورة يتعاقد مع محمود عبد الحكيم موسمين
- ترقب بريطاني لظهور كونتا وموراي على الملعب الرئيسي لويمبلدون
- الأهلي والصيد والمعادي يطلبون تأجيل عمومية السباحة وينتقدون «إدريس»
- اليوم.. الداخلية وأسوان يتنافسان على «كارت النجاة» من شبح الهبوط
- اجتماع تنسيقي ومؤتمر صحفي اليوم عن البطولة العربية للأندية
- الزمالك يوقع رسميا عقود إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي
- بيبي ينضم لبشيكطاش التركي بعد عشر سنوات مع ريال مدريد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأهلي يواصل اليوم تدريباته بدون راحة استعدادا للقطن الكاميروني
05
يوليو
2017
07:45 AM
بواسطة
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني في المرحلة الأخيرة من منافسات مسابقة دوري الأبطال الأفريقي والتي من المقرر لها السبت المقبل، على ملعب برج العرب
ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة عقب التعادل مع المصري مساء أمس ضمن فعاليات المرحلة الـ33 من منافسات مسابقة الدوري وفضل الانتظام في التدريبات بدون راحة لضيق الوقت بين مباراة أمس ومباراة القطن.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع