أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي اﻷهلي، أن التخبط فيما يتعلق بموعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، والتي دعا إليها ياسر إدريس رئيس الاتحاد غد الخميس، وعدم وضوح بنود اللائحة الجديدة لا يخدم مصلحة اللعبة ويضع اللائحة الجديدة في مشكلة حقيقية لأن دراستها جيدا شرط أساسي لوضع أفضل البنود التي تخدم اللعبة في المستقبل