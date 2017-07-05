يجري الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم اختبارا طبيا للثنائي أكرم توفيق لاعب الوسط والذي يعاني من إصابة في كتفه وحسين السيد الذي تعرض لشد في العضلة الضامة أثناء لقاء الفريق أمام المصري أمس والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما