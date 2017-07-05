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اليوم.. الداخلية وأسوان يتنافسان على «كارت النجاة» من شبح الهبوط
تشهد مباريات اليوم ببطولة الدوري الممتاز، اشتعال صراع الهبوط لدوري القسم الثاني بإقامة 3 مباريات ساخنة، من أجل حسم بطاقتي الهبوط للمظاليم في ظل هبوط فريق الشرقية رسميًّا منذ الجولة الـ33، بعد تعادله إيجابيًا مع فريق طنطا 2-2
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، نظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، حيث يحتاج الفريق الشرطي للفوز على أبناء السيد البدوي والوصول للنقطة 31 لحسم بقائه بشكل رسمي، أو التعادل مع تعثر منافسيه أسوان أو التعدين، عقب فوزه المهم على وادي دجلة 2 / 1 في الجولة الماضية، ويرتقي بعيدًا عن المراكز المهددة بالهبوط.بينما يخوض فريق أسوان، مواجهة قوية للغاية أمام وادي دجلة على ملعب ستاد أسوان، ويحتاج ممثل الصعيد للفوز على وادي دجلة مع خسارة أو تعادل الداخلية خاصة أن المواجهات المباشرة لصالح أسوان، بالإضافة لخسارة التعدين من أجل البقاء بشكل رسمي، عقب أن فرط الفريق في فوز غالي أمام المقاولون العرب الذي تعادل في الثواني الأخيرة 1 / 1 بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ17.كما يخوض فريق الشرقية الهابط لدوري القسم الثاني مباراة |تحصيل حاصل| أمام مصر المقاصة، والتي تقام على ملعب ستاد بنها.فيما ينتظر فريق النصر للتعدين مواجهة صعبة أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الأخيرة، والتي تقام يوم 13 يوليو الجاري، حيث يحتاج التعدين لمعجزة من أجل البقاء بالدوري، بالفوز على سموحة مع تعثر منافسيه الداخلية بتعادل أو هزيمة خاصة أن المواجهات المباشرة لصالح النصر للتعدين، بالإضافة إلى خسارة أسوان من أجل حسم تأهله بشكل رسمي، خاصة بعد خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة 4 / 1 ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ16.
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