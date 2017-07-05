تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية اجتماعا تنسيقيا برئاسة محمد روراوة مدير البطولة في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك، بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لبحث آخر الاستعدادات التنظيمية لإقامة البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة 21 يوليو الحالي حتى 5 أغسطس المقبل