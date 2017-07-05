اخبار مصر
-
رياضة
- الأهلي والصيد والمعادي يطلبون تأجيل عمومية السباحة وينتقدون «إدريس»
- اليوم.. الداخلية وأسوان يتنافسان على «كارت النجاة» من شبح الهبوط
- اجتماع تنسيقي ومؤتمر صحفي اليوم عن البطولة العربية للأندية
- الزمالك يوقع رسميا عقود إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي
- بيبي ينضم لبشيكطاش التركي بعد عشر سنوات مع ريال مدريد
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
- جيرو يرحل عن أرسنال بعد التعاقد مع «لاكزيت»
- بالأسماء.. حكام مباريات الأربعاء في الأسبوع الأخير للدوري
- نشرة فيتو الرياضية وأبرزها.. «إيناسيو» لمعاونيه: علاقتي بالزمالك انتهت
- قبل أيام من انطلاقها ملاعب البطولة العربية في علم الغيب «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اجتماع تنسيقي ومؤتمر صحفي اليوم عن البطولة العربية للأندية
05
يوليو
2017
03:45 AM
بواسطة
تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية اجتماعا تنسيقيا برئاسة محمد روراوة مدير البطولة في الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك، بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لبحث آخر الاستعدادات التنظيمية لإقامة البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة 21 يوليو الحالي حتى 5 أغسطس المقبل
صرح بذلك الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم سعيد جمعان، موضحًا أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا في أعقاب الاجتماع للرد على استفسارات وسائل الإعلام حول البطولة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع