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الزمالك يوقع رسميا عقود إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي
05
يوليو
2017
02:45 AM
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أنهى نادي الزمالك توقيع عقود إعارة مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق لنادي التعاون السعودي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بإعارة اللاعب بداية من الموسم المقبل، بعد الجلسة التي عقدها وفد التعاون السعودي ومحمد شيحة وكيل اللاعبين مع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء لحسم الصفقة
يذكر أن الزمالك وافق على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد مقابل مليون 400 ألف دولار يحصل عليها النادي الأبيض، بخلاف 600 ألف دولار يحصل عليها اللاعب، مع وضع بند يقضي بأحقية النادي السعودي بضم اللاعب نهائيا مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.
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