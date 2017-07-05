بيبي ينضم لبشيكطاش التركي بعد عشر سنوات مع ريال مدريد

برشلونة (رويترز) - انضم بيبي مدافع منتخب البرتغال لصفوف بشيكطاش بطل تركيا يوم الثلاثاء لينهي مسيرة استمرت عشر سنوات مع ريال مدريد بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان المدافع المولود في البرازيل والبالغ عمره 34 عاما قد انضم لريال قادما من بورتو في 2007 مقابل 30 مليون يورو (34.05 مليون دولار) وتوج بلقب الدوري المحلي في موسمه الأول مع الفريق.

وانتهى عقد بيبي مع ريال الشهر الماضي وذكرت تقارير إعلامية تركية أنه وقع على عقد لمدة عامين مع بشيكطاش.

ورحل بيبي عن ريال بعد الفوز بالدوري ثلاث مرات وبكأس الملك مرتين وبدوري الأبطال ثلاث مرات رغم أنه غاب عن الفوز على يوفنتوس في النهائي الأوروبي أمام يوفنتوس بسبب معاناته من الإصابة.

وتعرض بيبي لانتقادات حادة في إسبانيا بسبب ركل خافيير كاسكيرو لاعب خيتافي وتوجيه لكمة لخوان ألبين في أبريل نيسان 2009 ليتعرض للإيقاف عشر مباريات قبل أن يقول إنه فقد السيطرة على نفسه.

وتعرض بيبي للطرد أربع مرات مع ريال لكنه يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين بسبب روحه العالية وتشكيل ثنائي قوي مع سيرجيو راموس في مركز قلب الدفاع على مدار فترة طويلة.

وخاض بيبي 86 مباراة مع البرتغال واختير كأفضل لاعب في فوز بلاده على فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016.

وسجل بيبي هدفا في الوقت الضائع ليتعادل للبرتغال أمام المكسيك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس القارات يوم الأحد الماضي قبل أن يفوز بطل أوروبا 2-1 بعد وقت إضافي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)