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مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
05
يوليو
2017
01:45 AM
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تقام، اليوم الأربعاء، عدة مباريات في الدوري المصري الممتاز
وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.الدوري المصري الممتاز (عبور لاند):الشرقية مع مصر المقاصة 8:00 مساءأسوان مع وادي دجلة 8:00 مساءالداخلية مع طنطا 8:00 مساء
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