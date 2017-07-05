كشفت صحيفة صن البريطانية عن اقتراب رحيل الفرنسي اوليفيه جيرو مهاجم أرسنال عن صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالي مع اقتراب النادي من التعاقد مع مواطنه الكسندر لاكزيت

وقالت الصحيفة إن إيفرتون يعتبر النادي الأقرب للتعاقد مع جيرو لتدعيم خط هجوم الفريق بعدما وجد اللاعب فرصته في اللعب بالأرسنال ضعيفة في وجود لاكزيت.ودخلت إدارة إيفرتون في مفاوضات مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.