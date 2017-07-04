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الغضب يسيطر على «البدري» بسبب تصرفات غالي
04
يوليو
2017
22:46 PM
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سيطرت حالة من الغضب على حسام البدري المدير الفني للأهلي تجاه حسام غالي كابتن الفريق وظهر ذلك واضحا في غرفة الملابس باستاد برج العرب بين شوطي لقاء المصري البورسعيدي
وسيطرت حالة من الغضب على البدري بسبب احتفاظ غالي الزائد بالكرة أكثر من مرة وهو ما منح لاعبي المصري القدرة على خطف الكرة مما أفقد الأهلي السيطرة على وسط الملعب.وقام البدري بتغيير غالي حيث دفع بأحمد رمضان بيكهام مع بداية الشوط الثاني مما كشف حالة الغضب الكبيرة التي سيطرت عليه بسبب كابتن الفريق.خاصة بعد أن رفض اللاعب الجلوس على مقاعد البدلاء مع زملائه خلال أحداث الشوط الثاني.
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