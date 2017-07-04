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كيربر تجتاز اختبار صعبا لبلوغ الدور الثاني في ويمبلدون
لندن (رويترز) - حازت الألمانية انجليكه كيربر على شرف خوض لمباراتها الأولى على الملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الثلاثاء نظرا لغياب حاملة اللقب سيرينا وليامز ورغم عدم ظهورها بأداء جيد إلا أنها بلغت الدور الثاني بفوزها على الأمريكية ايرينا فالكوني بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-4.
وعانت اللاعبة الألمانية المصنفة الأولى على العالم، التي خسرت في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة قبل خمسة أسابيع، لاستعادة مستواها الذي أهلها لبلوغ ثلاثة نهائيات في البطولات الكبرى العام الماضي.
ومع ذلك أكدت كيربر، التي فازت باثنتين من البطولات الثلاث الكبرى وقتها وحلت وصيفة لسيرينا في ويمبلدون في يوليو تموز الماضي، أنها لن تضيف اسمها لقائمة كبار المصنفات اللاتي ودعن ويمبلدون من الدور الأول.
وواجهت كيربر تحديا صعبا أمام الأمريكية فالكوني المتأهلة من التصفيات لتحقق فوزها الأول في بطولة كبرى منذ خروجها من الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.
وسنحت الفرصة أمام فالكوني لتحقيق فوزها الأول في خمس مشاركات في ويمبلدون حينما كسرت ارسال كيربر مرة واحدة في كل مجموعة.
وافتقدت اللاعبة الأمريكية المصنفة 247 على العالم للخبرة التي تسببت في ارتكابها لخطأ مزدوج في ضربة الارسال منح كيربر نقطتين لكسر ارسال منافستها وهي متقدمة 5-4 في المجموعة الثانية.
واستغلت اللاعبة الألمانية الفرصة الثانية وبعدها حسمت المباراة بضربة أمامية رائعة.
وستلتقي كيربر المصنفة الأولى مع البلجيكية كيرستن فليبكنز في الدور الثاني.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية- تحرير احمد عبد اللطيف)
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