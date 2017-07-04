من توبي ديفيز

لندن (رويترز) - بلغ نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني الدور الثاني في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس بسهولة بعد انسحاب منافسه السلوفاكي مارتن كليزان للإصابة بعد المجموعة الأولى يوم الثلاثاء.

وأنهى ديوكوفيتش، المتوج باللقب ثلاث مرات، المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن يستدعي كليزان الطبيب المعالج بسبب إصابة في ساقه.

واستأنف السلوفاكي المصنف 47 المجموعة الثانية لكنه كان يتحرك بحذر شديد وفقد ارساله أمام ديوكوفيتش الذي أحكم سيطرته على المباراة قبل أن يتحدث كليزان للحكم ويعلن انسحابه.

ويخوض ديوكوفيتش المصنف الثاني، الذي يسعى للقبه 13 في البطولات الكبرى، منافسات ويمبلدون بعد عام صعب فقد خلاله المركز الأول في التصنيف العالمي اضافة الى هيمنته على البطولات الأربع الكبرى.

وسيلتقي اللاعب الصربي مع التشيكي آدم بافلاسيك في الدور التالي.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)