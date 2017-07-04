قال مصدر بالنادي الأهلي إن سبب موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على خوض لقاء المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، ببرج العرب ببطولة الدوري العام، جاء بعد اتفاقهم مع مسئولي الجبلاية على إنهاء الموسم مبكرا وعدم تأخيره وفتح باب الانتقالات المحلية مبكرا، الأمر الذي يساعد المارد الأحمر على ضم لاعبيه الجدد للقائمة الأفريقية قبل مواجهات دور الثمانية حال الصعود لها