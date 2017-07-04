يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة |شباب تحت 19 عاما|، بقيادة الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب ألمانيا، في إطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بالقاهرة وتستمر حتى يوم 9 يوليو الجاري

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حصل عليهم من الفوز في الجولة الأولى على منتخب بورتريكو، والخسارة في الجولة الثانية أمام ليتوانيا.وكانت القرعة أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات، ألمانيا وبورتريكو وليتوانيا.