وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف مشجع للمبارتين، إلا أن مجلس الجبلاية يسعى لزيادة العدد بناء على رغبة ناديي القمة لتصل إلى 20 ألف مشجع.يذكر أن نادي الزمالك اعترض على حضور 10 آلاف مشجع فقط مباراته أمام أهلي طرابلس.