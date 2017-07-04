تقدم النادي الأهلي بطلب إلى اللجنة الأوليمبية للاجتماع مع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة لمناقشته في بعض البنود الخاصة باللائحة الاسترشادية التي يعترض عليها المجلس الأحمر

ومن المنتظر تحديد جلسة بين الطرفين لمناقشة البنود التي يعترض عليها الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان الأهلي اعترض على عدم دعوته لمناقشه اللائحة وكذلك العديد من بنودها أهمها بند حضور 12 ألف عضو من الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة والموافقة على تعديلها أو وضع لائحة جديدة للنادي وكذلك بند المؤهل العالي ورفضهم أن يكون رئيس الأهلي صاحب مؤهل متوسط والعديد من البنود الأخرى.