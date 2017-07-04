الفريق السكندري كان منافسا قويا للمصري البورسعيدي ويلاحقه للحصول على المركز الرابع، لكن جاءت خسارته من طلائع الجيش لتأكد ابتعاده عن تلك المنافسة، حيث يمتلك 54 نقطة وفي حال فوزه بلقائه الأخير بالدوري سيرتفع رصيده إلى 57 نقطة في حين لدى المصري 58 نقطة. واحتفظ المصري بالمركز الرابع حتى في حال خسارته بلقاءيه المقبلين أمام الأهلي والإنتاج الحربي لوجود فارق نقطة لصالحه.أما عن المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية فينتظر الفريق البورسعيدي مصير الثلاثي المصري المشارك بالمعترك الأفريقي الأهلي والزمالك وسموحة والذي سيحدد موقفهم بالبطولة مصير مشاركته أفريقيا من عدمه.