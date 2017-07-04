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كوريا الجنوبية تعين المدرب شين خلفا للألماني شتيلكه
(رويترز) - ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن اتحاد كرة القدم عين المدرب شين تاي-يونج لقيادة المنتخب الأول يوم الثلاثاء.
وسيتولى شين (46 عاما) لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية السابق المهمة خلفا للألماني أولي شتيلكه الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بسبب تواضع النتائج في تصفيات كأس العالم 2018.
وفقد شتيلكه منصبه بعد يومين من الخسارة 3-2 أمام قطر في تصفيات كأس العالم في 13 يونيو حزيران الماضي ليصبح موقف الفريق على المحك بخصوص التأهل المباشر.
وتعرض المدرب الألماني (62 عاما) الذي تولى تدريب المنتخب بعقد لمدة أربع سنوات في 2014 لضغوط كبيرة بعد هزيمتين في أربع مباريات في التصفيات وقبل التعثر الأخير أمام قطر.
وبعد الهزيمة أصبح منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الأولى بالتصفيات يتفوق بنقطة واحدة فقط على أوزبكستان التي تحتل المركز الثالث قبل آخر جولتين من التصفيات.
وستلتقي كوريا الجنوبية خارج أرضها مع أوزبكستان في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر أيلول المقبل بينما تستضيف إيران، متصدرة المجموعة والتي ضمنت التأهل لكأس العالم، الشهر المقبل.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحب المركز الثالث ضد نظيره في المجموعة الأخرى ويلتقي الفائز مع منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في ملحق التصفيات على بطاقة إضافية للظهور في روسيا.
وسبق لكوريا الجنوبية التأهل لقبل نهائي كأس العالم على أرضها في 2002 لكنها لم تحقق أي فوز في النهائيات الأخيرة في 2014.
وتحت قيادة شتيلكه صعدت كوريا الجنوبية إلى نهائي كأس آسيا 2015 وخسرت أمام استراليا صاحبة الضيافة.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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