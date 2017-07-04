ينهى منتخب مصر للشباب مواليد 99 بقيادة مديره الفنى حمادة صدقى، اليوم الثلاثاء، زيارته للعاصمة الأردنية عمان، والتي خاض خلالها مباراتين وديتين أمام نظيره الأردنى أمس الاثنين والسبت الماضى، فاز في الأولى بهدف دون مقابل، بينما انتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بالتعادل السلبى