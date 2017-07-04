اخبار مصر
-
رياضة
- بعثة المنتخب الوطني للشباب تعود اليوم من الأردن
- عبد الملك: الفوز على سموحة إنجاز مستحق
- دكة الأهلي تتحدى المصري في لقاء برج العرب اليوم
- ميدفيديف "قاهر فافرينكا" يستهدف دور الثمانية في ويمبلدون
- مدرب طلائع الجيش: الفوز على سموحة إنجاز ويجب تكريم عبد الملك
- منتخب الصالات الأول أفريقيا وعربيا في تصنيف «فيفا»
- مستبعدو الأهلي أمام المصري يتدربون اليوم في التتش
- ديوكوفيتش يبدأ مشواره في ويمبلدون بعد فترة صعبة
- حمودي يجري اليوم أشعة على قدمه لتحديد إصابته
- أزارو يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام بمران الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بعثة المنتخب الوطني للشباب تعود اليوم من الأردن
04
يوليو
2017
07:45 AM
بواسطة
ينهى منتخب مصر للشباب مواليد 99 بقيادة مديره الفنى حمادة صدقى، اليوم الثلاثاء، زيارته للعاصمة الأردنية عمان، والتي خاض خلالها مباراتين وديتين أمام نظيره الأردنى أمس الاثنين والسبت الماضى، فاز في الأولى بهدف دون مقابل، بينما انتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بالتعادل السلبى
ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب الشباب برئاسة محمد أبو الوفا، عضو اتحاد الكرة، مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.ويستعد منتخب مصر مواليد 99 للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في النيجر عام 2019.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع