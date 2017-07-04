أعرب أحمد عيد عبد الملك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام سموحة بهدفين مقابل هدف خلال لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أحقية فريقه بهذا الفوز

وأوضح عبد الملك خلال تصريحات تليفزيونية، أن لقاء سموحة كان صعبا للغاية في ظل صراع المصري وسموحة على المركز الرابع، لذلك تعتبر نتيجة اللقاء خطوة جيدة بمشوار الطلائع بنهاية الموسم.وأضاف أن زملاءه يعتبرونه كابتن الفريق مع أنه ليس كذلك لكنه يحمل مسئولية كبرى بالفريق.