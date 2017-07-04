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دكة الأهلي تتحدى المصري في لقاء برج العرب اليوم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري العام
يدخل الأهلي لقاء اليوم برصيد 80 نقطة متصدر جدول الدوري الذي حسمه المارد الأحمر رسميا قبل انتهاء المسابقة بأربعة أسابيع في حين يدخل المصري مواجهة اليوم في المركز الرابع برصيد 58 نقطة. وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختار قائمة من لاعبيه البدلاء لخوض لقاء اليوم ومنح الأساسيين راحة سلبية من مواجهة اليوم لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد العضلي قبل لقاء القطن الكاميروني السبت القادم في إطار منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وضمت قائمة الأهلي كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض وصبري رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني وحسام غالي وأكرم توفيق وصالح جمعة وكريم نيدفيد وميدو جابر وعمرو بركات وعماد متعب وعمرو جمال ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وفوزي الحناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي.وعلى الجانب الآخر يتطلع المصري لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا اهتزاز نتائج الأهلي خلال الفترة الماضية بعد التعادل أمام زاناكو الزامبي والخسارة أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا وأيضا التعادل 2-2 أمام إنبي في آخر ظهور للأهلي بمسابقة الدوري الممتاز.
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