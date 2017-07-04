يجري أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على قدمه، اليوم الثلاثاء، لمعرفة حجم إصابته وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية

وكان اللاعب تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.يذكر أن خالد محمود، طبيب الفريق الأول، أكد عدم لحاق حمودي بمباراة القطن الكاميرون في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام السبت المقبل على ملعب برج العرب.ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة المصري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.