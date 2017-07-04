وكان من المقرر حضور اللاعب أمس الإثنين على أن ينتظم في التدريبات اليوم الثلاثاء بعد منحه حسام البدري، المدير الفني للفريق، راحة من التدريبات، إلا أن اللاعب أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تأجيل عودته للقاهرة.أزارو حضر إلى القاهرة يوم الخميس قبل الماضي قبل السفر إلى المغرب لجمع بعض المتعلقات الشخصية للعودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي.ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بتدريبات الأهلي، مساء غد الأربعاء، عقب مواجهة الفريق أمام المصري، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.