واصل البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عزلته عن بعثة الفريق الأبيض عقب وصولهم إلى القاهرة قادمين من زيمبابوي بعد الخسارة من كابس يونايتد بطل زيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وظل المدير الفني للفريق الأبيض واقفا بعيدا عن اللاعبين أثناء مغادرتهم للمطار في ظل حالة حزن شديدة بعد اقتراب إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من كابس يونايتد الزيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، على أن ينتظم الزمالك في معسكر غد الأربعاء، استعدادا لمباراتي الاتحاد السكندري في الدوري المقرر لها الخميس المقبل، وأهلي طرابلس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل.