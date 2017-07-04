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مرتضى منصور: أنتظر حضور ٤٠ ألف مشجع في لقاء أهلي طرابلس
04
يوليو
2017
01:45 AM
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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ينتظر حضورا جماهيريا كبيرا في مباراة الفريق المقبلة أمام أهلي طرابلس الليبي
وقال مرتضى منصور: إنه لديه أمل في حضور عدد كبير من الجماهير خلال المباراة، مؤكدا أن الفوز يأتي بدعم الجماهير وحضور أعداد غفيرة.وأشار مرتضى منصور إلى أنه يريد حضور 40 ألف مشجع لأن المباراة مصيرية، موضحا أنه ستكون هناك منافذ بيع بالقاهرة والإسكندرية.وأضاف: أنتظر حضور الجماهير لتشجيع الزمالك ومساندة الفريق، بشرط الابتعاد عن الألعاب النارية والهجوم على مؤسسات الدولة.
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