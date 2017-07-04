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الزمالك يضع بندا في عقد إعارة مصطفى فتحي لمنع انتقاله للأهلي
04
يوليو
2017
01:45 AM
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على وضع بند جديد في عقد إعارة مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأبيض، لنادي التعاون السعودي؛ ليمنع انتقاله للنادي الأهلي، ردا على ما تردد خلال الساعات الماضية أن العرض السعودي ترانزيت تمهيدا لانتقاله للأهلي
وكان مرتضى منصور أعلن موافقته على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد مقابل مليون و400 ألف دولار يحصل عليها النادي الأبيض، بخلاف 600 ألف دولار يحصل عليها اللاعب، مع وضع بند يقضي بأحقية النادي السعودي في ضم اللاعب نهائيا مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.
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