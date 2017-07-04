أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيجتمع مع البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للزمالك من أجل توجيه رسالة له بالعدل في تعامله مع الفريق

وقال: إن أكثر من لاعب تقدم بشكوى ضد المدرب، وكان رده دائما أنه الحاكم بأمره، مشيرا إلى أنه سيوجه رسالة لإيناسيو بأن العدل أساس الملك، والجماهير تريد الاستمتاع بالنتائج والأداء.وأشار |منصور| إلى أنه سيقوم بحجز فندق في الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق استعدادا لمباراتي الاتحاد بالدوري وأهلي طرابلس الليبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.