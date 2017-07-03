أكد مؤمن سليمان المدير، الفني لفريق سموحة، أن حالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق كانت أحد أسباب تراجع النتائج الفترة الأخيرة

وتابع، |سموحة| خاض 13 مباراة في 50 يوما فقط فهو رقم كبير خاصة وأن سموحة يستعين بـ18 لاعبا فقط بسبب كم الإصابات التي يعاني منها الفريق. وتلقى سموحة الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ33 من بطولة الدوري.