أكد مؤمن سليمان، المدير الفنى لفريق الكرة بنادي سموحة، أنه في غاية الكسوف والحرج من رئيس النادي السكندري؛ بسبب النتائج السلبية

وقال سليمان: أكاد أكون محرجا للغاية أمام رئيس سموحة؛ بسبب النتائج السلبية، فأنا مكسوف أقابل رئيس النادي منذ مواجهة زيسكو. وتابع: رئيس النادي جدد الثقة في رغم النتائج الغير إيجابية، وأحترم أي قرار يتخذه بشأني. وتلقى سموحة الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من بطولة الدوري.