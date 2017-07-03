قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إنه أحال طلب النادي الأهلي بزيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني المحدد لها السبت المقبل، إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية

أضاف سويلم، في تصريحات لـ|فيتو|، أنه أجرى اتصالات بقيادات وزارة الداخلية اليوم الإثنين، لمتابعة طلب النادي الأهلي، وتم إخطاره بالرد على طلب زيادة الجماهير خلال الساعات الـ48 القادمة.يذكر أن مسئولي الأهلي خاطبوا الأمن لزيادة أعداد الجماهير إلى 15 ألف مشجع بدلًا من 5 آلاف، في مباراة القطن الكاميرون في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمحدد لها يوم السبت المقبل باستاد برج العرب.