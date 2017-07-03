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جمهور القلعة الحمراء يرشحون صالح جمعة لـ«#نسر_الأهلي»
أطلقت صفحة النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «نسر#_الأهلي»، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع
وتطلق الصفحة الهاشتاج بشكل دوري كل شهر؛ ليختار جمهور القلعة الحمراء أفضل لاعب في صفوف الفريق على مدار الشهر.وجاءت أغلب التعليقات داعمة للاعب خط الوسط صالح جمعة، مؤكدين أن مستوى اللاعب مرتفع جدًا من الناحية الفنية والبدنية، مشيدين بمهاراته ولمساته الفنية، وكذلك الأهداف التي سجلها في المباريات على مدار الشهر.فيما أشاد البعض بأداء حسام عاشور، وسعد سمير، وعمرو جمال، وعبدالله السعيد، وشريف إكرامي.وتوجه البعض الآخر ليتناول الموضوع بسخرية، حيث صوتوا لـ«كريم نيدفيد»، مؤكدين أن اختيارهم جاء إرضاءً لحسام البدري، الذي يصمم في كل مباراة على مشاركة اللاعب على حساب آخرين أكثر كفاءة منه، بحسب قولهم.
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