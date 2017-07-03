وتطلق الصفحة الهاشتاج بشكل دوري كل شهر؛ ليختار جمهور القلعة الحمراء أفضل لاعب في صفوف الفريق على مدار الشهر.وجاءت أغلب التعليقات داعمة للاعب خط الوسط صالح جمعة، مؤكدين أن مستوى اللاعب مرتفع جدًا من الناحية الفنية والبدنية، مشيدين بمهاراته ولمساته الفنية، وكذلك الأهداف التي سجلها في المباريات على مدار الشهر.فيما أشاد البعض بأداء حسام عاشور، وسعد سمير، وعمرو جمال، وعبدالله السعيد، وشريف إكرامي.وتوجه البعض الآخر ليتناول الموضوع بسخرية، حيث صوتوا لـ«كريم نيدفيد»، مؤكدين أن اختيارهم جاء إرضاءً لحسام البدري، الذي يصمم في كل مباراة على مشاركة اللاعب على حساب آخرين أكثر كفاءة منه، بحسب قولهم.