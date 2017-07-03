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كفيتوفا الباسمة تبلغ الدور الثاني لبطولة ويمبلدون
03
يوليو
2017
19:22 PM
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لندن (رويترز) - تأهلت بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين إلى الدور الثاني للبطولة المقامة على ملاعب نادي عموم انجلترا بعد فوزها على يوهانا لارسون 6-3 و6-4 على الملعب الرئيسي يوم الاثنين.
واستغلت اللاعبة التشيكية المصنفة 11 ضربات ارسالها القوية والساحقة لتحسم الفوز في ثالث بطولة تشارك فيها بعد تعافيها من هجوم بسكين في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وستلتقي كفيتوفا في الدور الثاني مع الفائزة من لقاء الأمريكية ماديسون برينجل والهولندية ريتشل هوجنكامب.
وفازت كفيتوفا بلقب بطولة برمنجهام خلال استعدادها لويمبلدون الشهر الماضي بعد عودتها للمنافسات في بطولة فرنسا المفتوحة.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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