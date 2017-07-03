من توبي ديفيز

لندن (رويترز) - صعد جو ويلفريد تسونجا، الذي سبق له بلوغ الدور قبل النهائي مرتين في بطولة ويمبلدون للتنس، إلى الدور الثاني يوم الاثنين بالفوز 6-3 و6-2 و6-2 على البريطاني المشارك ببطاقة دعوة كاميرون نوري الذي انتهت مشاركته الأولى في بطولة من الأربع الكبرى بشكل سريع ومؤلم.

وخرج تسونجا المصنف 12 من الدور الثاني العام الماضي لكنه لم يواجه أي مشاكل تذكر يوم الاثنين أمام نوري على الملعب رقم 2.

وبدأ اللاعب الفرنسي، الذي يتمتع بأسلوب غير تقليدي يلفت الأنظار في اختيار ألوان قميصه وسرواله، المباراة بقوة وكسر إرسال منافسه مرتين ليفوز بالمجموعة الأولى أمام نوري المولود في جنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من أن نوري كان لديه أسلحته المتمثلة في إرسال قوي وضربات أمامية جيدة، افتقد الدقة ليسمح لتسونجا بالفوز في النقاط المهمة.

وتحولت المباراة رويدا رويدا إلى مواجهة من جانب واحد حيث ارتكب نوري خطأ مزدوجا ليمنح تسونجا الفرصة لكسر إرساله في الشوط السادس من المجموعة الثانية التي حسمها اللاعب الفرنسي لصالحه.

وكسر تسونجا إرسال منافسه مرتين أيضا في المجموعة الثالثة ليحسم الانتصار في ساعة و23 دقيقة من اللعب.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)