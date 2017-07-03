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سموحة يلتقي طلائع الجيش اليوم بالدوري الممتاز
03
يوليو
2017
08:45 AM
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يستضيف فريق الكرة بنادي سموحة في السابعة مساء اليوم نظيره طلائع الجيش ببرج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ33 من بطولة الدوري
ويسعى سموحة لمطاردة النادي المصري نحو المربع الذهبي للبطولة؛ حيث يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 58 نقطة. ويتطلع سموحة لتصحيح مساره محليا بعد التعادل الأخير أمام زيسكو بالكونفدرالية إلا أنه يفتقد جهود كل من أيمن أشرف ومحمود عبد العزيز للإيقاف. وعلى جانب آخر يسعى طلائع الجيش لتقديم عرض جيد أمام سموحة لتحسين ترتيبه بجدول الدوري؛ حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 42 نقطة.
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