لا تغيير في التصنيف العالمي للرجال قبل انطلاق ويمبلدون

لم تشهد قائمة اللاعبين العشرة الأوائل عالميا أي تغيير قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين.

واحتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الأول يليه الاسباني رفائيل نادال ثم السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ويحتل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المركز الرابع ثم يأتي السويسري روجر فيدرر في المركز الخامس.

وتستمر ثالث البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية في نادي عموم انجلترا حتى 16 يوليو تموز.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)