(رويترز) - احتفظت الالمانية أنجليكه كيربر بصدارة التصنيف العالمي قبل انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين.

وجاءت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني تليها التشيكية كارولينا بليسكوفا. ولم تشهد قائمة اللاعبات العشر الأوائل أي تغيير عن تصنيف الأسبوع الماضي.

وتحتل الامريكية سيرينا وليامز، التي تغيب عن ويمبلدون بسبب الحمل، المركز الرابع ثم تأتي الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس.

وتستمر ثالث البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية في نادي عموم انجلترا حتى 16 يوليو تموز.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)