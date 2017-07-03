أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه قرر رسميا إقالة الجهاز المعاون للمدير الفني البرتغالي، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام كابس يونايتد

وقال |منصور| في اتصال لبرنامج مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد: عن مساعدي إيناسيو: |دول مش مدربين دول مدرسي ألعاب، ومش هينفع يكملوا مع الزمالك بأي شكل ولو إيناسيو مش عاجبه يمشي|.وأضاف رئيس الزمالك بأنه عقب مباراة أهلي طرابلس ستكون هناك تعديلات شاملة في الجهاز المعاون لإيناسيو في الفترة المقبلة وإذا رغب المدرب في الرحيل فسيرحل.