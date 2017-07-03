أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، يتعامل مع لاعبي الفريق بمبدأ الحب والكرة، مشيرا إلى أن استمراره سيكون سببا في إنهاء مشوار عدد كبير من نجوم الفريق

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد، أن إيناسيو تسبب في تدمير حسام باولو هداف الدوري في الموسمين الماضيين مع الداخلية وسموحة وكذلك استبعاد أيمن حفني نجم الفريق. وقال مرتضى: |إيناسيو بيخلي لاعب واحد بس في الفريق هو اللي يختار التشكيل والمجموعة التي تشارك في المباريات وهو أمر مرفوض|.